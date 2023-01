Serie B: il Benevento acquista Pettinari, l'Ascoli ingaggia Forte

Il Cittadella è in trattativa con la Reggina per tesserare il difensore Federico Giraudo 24 anni. Il Cagliari ha contattato il Verona per cercare di acquistare il mediano camerunense di 24 anni Martin Hongla.

In Serie B il Benevento ha acquistato l’attaccante Stefano Pettinari 30 anni in prestito dalla Ternana. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. L’Ascoli ha ingaggiato il centravanti Francesco Forte 29 anni a titolo temporaneo dal Benevento. Il giocatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il Como è interessato al portiere senegalese Alfredo Gomis 29 anni del Torino.