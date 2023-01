Tragedia ad Ostuni, si accascia nell'auto: muore 43enne Daniele Massaro

OSTUNI (BR) - Dramma a Ostuni, dove è morto questa mattina in via Giovanni XXIII Daniele Massaro, 43 anni. L'uomo è collassato nella sua auto dopo essere uscito dallo studio del medico di famiglia, i primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno poi chiamato il 118.

Le operazioni di rianimazione sono andate avanti per circa un'ora senza successo, i medici non hanno potuto far altro che accertare la morte. Disposta l'autopsia che chiarirà le cause della morte. La salma è stata portata al cimitero di Ostuni.

Domenica scorsa l'uomo si sarebbe recato al pronto soccorso per dei controlli ed era stato rimandato a casa. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità visto che Massaro aveva ricoperto il ruolo di assessore nella giunta del sindaco Zizzi ed era stato ai vertici provinciali del partito dei Verdi, oltre che era un noto musicista di musica etnica e di recente aveva portato a termine una tournée in Arabia Saudita dove aveva portato a Riyadh la musica popolare salentina.