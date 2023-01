Serie C: il Cerignola vince, pareggia il Taranto

Il Taranto pareggia 0-0 allo “Jacovone” con la Turris e non riesce a risalire in classifica. Gli jonici sono decimi a 28 punti insieme alla Virtus Francavilla Fontana al Potenza e al Latina. Il Monopoli pareggia 0-0 al “Partenio- Lombardi” con l’Avellino. Per I biancoverdi sesto pareggio in questo campionato. La squadra allenata da Giuseppe Pancaro è quattordicesima con 27 punti.

- Nella terza giornata di ritorno del Girone C di Serie C il Cerignola vince 2-0 al “Monterisi” con l’Andria ed è quarto con 34 punti. L’Andria è superata di un punto dal Messina, penultimo a 17 punti dopo il successo 3-1 dei siciliani al “Rocchi” con la Viterbese. La squadra di Diaw Doudou è ultima con 16 punti.