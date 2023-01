Serie B: vince il Frosinone, ko la Reggina

Debutta con un successo sulla panchina del Cagliari il nuovo allenatore Claudio Ranieri. I sardi si impongono 2-0 alla “Domus Unipol Arena” con il Como e a 28 punti sono in zona play off. Il Palermo pareggia 3-3 al “Curi” con il Perugia ed è decimo con 25 punti insieme all’ Ascoli e al Brescia. I rosanero siciliani e gli umbri saranno le prossime due avversarie del Bari.





Il Benevento pareggia 1-1 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Cosenza e a 23 punti si allontana dalla zona play out. Nel posticipo di oggi alle 18, 45 il Genoa non ha alternative alla vittoria al “Ferraris” col Venezia per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.

La Ternana e il Sud Tirol raggiungono al quinto posto con 29 punti il Pisa. Gli umbri superano 1-0 al “Liberati” l’Ascoli. Gli altoatesini prevalgono 1-0 al “Druso” col Brescia. I toscani perdono 2-1 all’ “Arena Garibaldi” con il Cittadella.