Nel secondo tempo al 13’ i rossoneri accorciano le distanze con Leao con una conclusione di destro in diagonale. Al 22’ Strefezza dei giallorossi pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 25’ il Milan pareggia con Calabria di testa. Al 36’ Gendrey dei salentini sfiora la rete. Per il Lecce sesto risultato utile consecutivo. La squadra allenata da Marco Baroni è dodicesima con 20 punti. Il Milan è secondo a 38 punti, a -9 dal Napoli primo con 47 punti.

- Nella diciottesima giornata di andata di Serie A il Lecce pareggia 2-2 al “Via del Mare” con il Milan. Nel primo tempo al 3’ i salentini passano in vantaggio. Theo Hernandez devia nella sua porta per anticipare Blin su passaggio di Di Francesco. Al 23’ il Lecce raddoppia con Baschirotto di testa su un cross di Hjulmand. Al 36’ Pobega dei rossoneri va vicino al gol. Al 42’ Giroud dei rossoneri di testa non riesce a schiacciare in porta.