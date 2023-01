Serie A: il Lecce sfiderà al Bentegodi il Verona

L’allenatore del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Dermaku e Pongracic infortunati. Esterni Gonzalez e Blin. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nel Verona i tecnici Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti non avranno a disposizione Faraoni e Verdi per problemi muscolari. Sulle fasce Tameze e Ilic. Trequartista Lazovic. In avanti Kallon e Djuric. Arbitrerà Federico La Penna della sezione di Roma.





Nell’ultimo precedente in Serie A il 26 Gennaio 2020 il Verona vinse 3-0 al “Bentegodi” con il Lecce. I veneti passarono in vantaggio nel primo tempo al 19’ con Dawidowicz, raddoppiarono al 34’ con Pessina e realizzarono la terza rete nel secondo tempo al 42’ con Pazzini.

Nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 15 al “Bentegodi” il Verona. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I veneti dovranno vincere per lasciare il penultimo posto. I giallorossi pugliesi cercheranno un successo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.