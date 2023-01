Serie A: il Lecce sfiderà al Via del Mare il Milan

L’allenatore del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Dermaku e Ceesay infortunati. Esterni Hjulmand e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nel Milan il tecnico Stefano Pioli non avrà a disposizione Tonali squalificato e Florenzi per problemi muscolari. Sulle fasce Bennacer e Saelemaekers. Trequartista Brahim Diaz. In avanti Leao e Giroud.





Nell’ultimo precedente in Serie A al “Via del Mare” il 22 Giugno 2020 il Milan vinse 4-1 in trasferta con il Lecce. Nel primo tempo al 26’ i rossoneri passarono in vantaggio con Castillejo. Nel secondo tempo al 9’ i salentini pareggiarono con Mancosu. Al 10’ il Milan ritornò in vantaggio con Bonaventura. Al 12’ i lombardi realizzarono la terza rete con Rebic. Al 27’ il Milan segnò il quarto gol con Leao. Arbitrerà Daniele Orsato della sezione di Schio in provincia di Vicenza.

Nella diciottesima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18 al “Via del Mare” il Milan. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I rossoneri cercheranno un successo per restare in corsa verso lo scudetto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per confermarsi al dodicesimo posto.