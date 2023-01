Serie A: la Lazio affonda il Milan, è poker biancoceleste all'Olimpico

via Ss Lazio fb





Nella ripresa i rossoneri cercano di essere più aggressivi, ma non serve per fermare le scorribande laziali che trovano il 3-0 con Luis Alberto che al 67' sigla il calcio di rigore, per il fallo in area di Kalulu su Pedro. E' ancora Luis Alberto ad indicare la via della rete, con un passaggio al bacio che al 75' imbecca Felice Anderson che super Tatarusanu per il 4-0 che affonda il Diavolo e lancia la Lazio in zona Champions.

- La Lazio spegne le ultime chances di scudetto del Milan imponendosi con un perentorio 4-0. I biancazzurri passano in vantaggio già al 4' con Milinkovic-Savic, bravo a battere di sinistro Tatarusanu. Il raddoppio arriva al 35' con Zaccagni bravo a ribattere in rete la conclusione di Marusic deviata dal palo.