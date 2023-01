Simonetta Spiri torna con il nuovo singolo 'Elegante'

“Elegante”, prodotto da Kikko Palmosi e pubblicato da Courage Live, è da oggi disponibile su tutti i digital store. Il brano, scritto dalla cantautrice sarda insieme a Diego Ceccon, Davide Sartore, Emilio Munda, nasce in un momento di religiosa e costante osservazione di un mondo che sempre più spesso attribuisce gradi e titoli in base alle apparenze.

“Non mi piacciono le situazioni in cui vedo le persone coalizzarsi in gruppo ed emettere sentenze nei confronti di un individuo, dichiara Simonetta, che apparentemente sembra il più debole, senza conoscerne il passato e senza sapere quale sia la battaglia di quella persona che non si esprime, che non ribatte, resta in silenzio, canta sottovoce, balla e quando si guarda allo specchio vede un’anima che brilla”.

Il testo è un chiaro invito a voltare le spalle con “eleganza” e lasciar perdere ogni tipo di discussione tossica. Non siamo al mondo per giudicare o condannare le azioni e la vita degli altri, ma per guardarci dentro, e migliorare noi stessi.

Dovremmo imparare a sentirci “come una nazione unita e non come continenti provenienti da troppi pianeti contrastanti”. I giudizi altrui non devono condizionare la nostra esistenza e possiamo, dobbiamo trasformarli in perle preziose che ci permettano di riflettere e restare anche in silenzio quando è necessario per amore di noi stessi.