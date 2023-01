Taranto, a spasso con pistola e droga: arrestato 21enne

TARANTO - Prosegue con ottimi risultati la mirata attività di controllo del territorio predisposta a seguito della Riunione presieduta dal Prefetto di Taranto con tutte le Forze di Polizia e del Tavolo Tecnico tenutosi lo scorso venerdì cui ha partecipato – oltre al Questore Massimo Gambino che lo ha presieduto – anche i Comandanti delle Compagnie dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza ed i Comandanti di numerose Polizie Locali.In quelle sedi, è stata sottolineata la necessità e l’esigenza di intensificare l’attività di controllo soprattutto nei fine settimana e nelle vie centrali della città, ove maggiormente si registra il maggiore afflusso di cittadini per lo shopping natalizio.Uno sguardo particolare anche per l’attività degli esercizi commerciali, soprattutto relativamente alla vendita di artifizi pirotecnici.Proprio nel corso di questi servizi, il personale del Commissariato Borgo ha arrestato un 21enne tarantino perché presunto responsabile dei reati di porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Gli agenti, nel corso di un posto di controllo in Città Vecchia, hanno intimato l’alt ad un giovane il quale per tutta risposta ha cercato di darsi alla fuga, correndo nella direzione opposta.Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno raggiunto il 21enne e si sono accorti che lo stesso occultava, in una tasca del giubbotto, una pistola clandestina fornita di caricatore con dentro 7 cartucce, nonché la somma di 230 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.Inoltre, il giovane occultava, all’interno degli slip, una bustina di plastica trasparente contenente 3 dosi di sostanza stupefacente presumibilmente hashish, del peso lordo complessivo di quasi 10 grammi.Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e, trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente per la convalida, il giovane è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.