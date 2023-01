Teatro, L'Eccezione: 'Inediti sguardi – Visioni al femminile' a cura di Santa Fizzarotti Selvaggi

In principio era Eva? Il femminile nella Sacra scrittura. Questo il senso dell’emblematico incontro che avrà luogo con Santa Fizzarotti Selvaggi in dialogo con Padre Mariano Bubbico. L’ incontro prevede anche un dialogo con coloro che parteciperanno intorno al ruolo che le donne, le matriarche, hanno avuto nei vari tempi biblici.





Tale ruolo sarà poi interpretato alla luce della contemporaneità così inquieta e inquietante . Saranno proiettati alcuni slides e saranno effettuate letture a cura di Teodosio Saluzzi nel ruolo di discussant.

BARI - Sabato 28 Gennaio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 48^ stagione artistica di Puglia Teatro e 21^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, terzo ed ultimo appuntamento del ciclo “Inediti sguardi – Visioni al femminile”, a cura di Santa Fizzarotti Selvaggi, che avrà per argomento “Nelle Sacre Scritture – La grande Presenza”.