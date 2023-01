Tennis, Australian Open: trionfa la bielorussa Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka è numero 2 al mondo nella Classifica WTA di tennis femminile. Elena Rybakina è decima. Nelle semifinali Aryna Sabalenka prevale 7-6 6-2 con la polacca Magda Linette e Elena Rybakina si impone 7-6 6-3 con l’altra bielorussa Viktorjia Azarenka.

La bielorussa Aryna Sabalenka vince gli Australian Open a Melbourne di tennis donne. Supera in finale in 2 ore e 25 minuti in tre set, 4-6 6-3 6-4 la kazaka Elena Rybakina. Per la ventiquattrenne Sabalenka è la prima storica vittoria nella sua carriera di tennista in un torneo del Grande Slam.