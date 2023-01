Nel secondo tempo al 23’ Mallamo dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 30’ il Perugia passa in vantaggio con Di Serio di testa su cross di Casasola. Al 36’ gli umbri raddoppiano con Di Serio con un tocco rasoterra di destro su passaggio di Rosi. Al 94’ Lisi su punizione va vicino alla terza rete.





Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi dopo quella per 1-0 al “Barbera” con il Palermo. Il Bari è quinto con 33 punti. Il Perugia ha 23 punti.

Nella ventiduesima giornata di Serie B il Perugia vince 2-0 al “San Nicola” con il Bari. Terza sconfitta interna dei biancorossi. Terzo successo esterno per gli umbri. Nel primo tempo al 10’ Rosi del Perugia va vicino al gol. Al 12’ Curado degli umbri sfiora la rete. Al 19’ Benedetti del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta.