Auto finisce fuori strada sulla Sava-Francavilla Fontana: 14enne in coma

SAVA (TA) - Nella notte un drammatico incidente si è verificato sulla strada che collega Sava a Francavilla Fontana dove un’auto è finita fuori strada prima di ribaltarsi nel terreno della campagna circostante. A rimanere gravemente ferita una 14enne. La ragazza si trova in Rianimazione al Santissima Annunziata di Taranto ed è in coma.Trasportata in ospedale in codice rosso un'altra 18enne, mentre è ferito ma non in modo grave un 19enne. A rimanere illeso il conducente del mezzo.Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana per estrarre dalle lamiere dell’auto i giovani.