Ex Ilva, Galante (M5S): “La libertà di stampa è un diritto da difendere. Solidarietà a Domenico Palmiotti e al Nuovo Quotidiano di Puglia”

BARI - "La libertà di stampa è un diritto costituzionale, che tutti noi abbiamo il dovere di difendere. Riteniamo per questo incomprensibile la decisione di querelare Domenico Palmiotti e la redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia da parte di Luigi Sportelli, attuale procuratore di Acciaierie d’Italia in Confindustria Taranto". Così in una nota il capogruppo del M5S Marco Galante."Al giornalista e a tutta la redazione - prosegue la nota - esprimiamo piena solidarietà e cogliamo l’occasione per ringraziarli ancora una volta per il grande lavoro che svolgono nel raccontare la vertenza ex Ilva e le ricadute sulla città. Ci auguriamo che la questione possa essere affrontata attraverso la ricerca di un confronto costruttivo e non nelle aule di un tribunale. A perderci sarebbero ancora una volta i tarantini".