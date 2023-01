Deddy, esce il nuovo singolo "Casa Gigante"

S’intitola “Casa Gigante”, il nuovo singolo di Deddy, il cantautore che ha già collezionato 4 Dischi di Platino e un Oro. Il brano è scritto dallo stesso Deddy e prodotto da Okgiorgio, storico produttore dei Pinguini Tattici nucleari).

In uscita il 13 gennaio, il singolo sarà accompagnato da un’iniziativa particolare: Deddy presenterà il suo nuovo brano con una street performance itinerante in una “casa mobile” che toccherà le principali piazze Italiane tra Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino veicolando il messaggio che è proprio della canzone.

La casa gigante non ha pareti e non ha limiti ma è dove c’è il calore delle persone e della musica, ed è lì tra le persone care che Deddy racconta realtà e fragilità ma anche tante verità in un clima di convivialità.

“La “casa gigante” che immagino non ha pareti, è ricca di ricordi, di domande che rincorrono risposte e fanno disordine, è fatta di persone che ho accolto e che hanno scelto di rimanere mentre altre di andare. – racconta Deddy – “Questa casa gigante può cambiare forma: un giorno ti svegli e casa tua ha le braccia, una voce, gli occhi, dei sentimenti e diventa parte di te. “Casa gigante” è quel posto che tutti abbiamo, scegliamo noi cosa metterci dentro, scegliamo noi come costruirla e chi farci entrare”

Cantautore con oltre 110 milioni di streaming, Deddy (alla nascita nel 2001 Dennis Rizzi) capisce presto che la musica, il cantautorato, è il suo divenire. A scriverne di sue, di canzoni, inizia presto, a 12 anni. Dalla partecipazione al programma “Amici” ad oggi, la musica di Deddy è stata la colonna sonora di questo ultimo anno, le sue canzoni non solo sono delle vere e proprie hit ma sono presenti nella top10 tra i brani italiane per numero di creazioni su TikTok. Il primo album di Deddy “Il cielo contromano” ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita e la certificazione Platino.