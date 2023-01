Trani, l'ultimo saluto a Teresa Di Tondo: "La vita non va mai sprecata"





La donna, un'educatrice, è stata uccisa domenica scorsa dal compagno, il 52enne Massimo Petrelli. Secondo quanto emerso dall'autopsia, il 52enne prima di impiccarsi ha inferto quattro coltellate al 44enne.



I funerali di Teresa si sono svolti ieri pomeriggio, dopo la restituzione della salma. “Nessuno si attribuisca la responsabilità di non aver fatto nulla per evitare la tragedia” ha proseguito don Dino. Un gesto dettato dalla depressione e che aveva spinto la Petrelli a tentare il suicidio in altre occasioni.

TRANI (BT) - Trani si stringe intorno al dolore dei familiari e della figlia 17enne di Teresa Di Tondo, vittima di femminicidio. "La vita non va mai sprecata". Così don Dino, parroco della chiesa di San Magno, ha ricordato la 44enne durante il suo ultimo saluto.