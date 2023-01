Da Alessandria a Castrignano: storie di libri, biblioteche e lettori

- I bambini di Castrignano fanno “ooh…” quando l’attrice Elisabetta Nicolardi, accompagnata dal musicista egiziano Ahmed Omran che suona l’oud, strumento della tradizione araba (famiglia dei liuti, 5000 anni di storia), racconta la favola di Jorg Muhle “Due a me, uno a te”: storia di orsi e funghi contesi.E continuano con gli occhi pieni di meraviglia quando Rosanna Schina, storica bibliotecaria del centro del sud Leccese all’ombra di Santa Maria di Leuca, accompagnandosi con la chitarra, narra la favola di Michae Rosen “A caccia dell’orso”, dove i bambini devono attraversare il bosco, la palude e tante altre insidie prima di tornare a casa e ficcarsi al calduccio sotto le coperte.Una serata-evento per presentare al territorio la nuovissima, moderna biblioteca situata nell’edificio scolastico nel cuore del paese. Nata dalla passione di Rosanna Schina (da 13 anni aspetta di essere stabilizzata: poi dicono la fuga dei cervelli), che ha annunciato tre presentazioni per febbraio (“Ci sono libri per persone da 0 a 99 anni”), benedetta dal parroco don Fabrizio Gallo, frequentata (la vecchia sede sotto al Municipio) da intellettuali come Diego Fusaro e Mario Carparelli, ha ampie sale, una per i pc, un’altra per la lettura dei bambini. Fiori all’occhiello: l’emeroteca con le raccolte di giornali e riviste donate dallo psichiatra Luigi Stefanachi e il fondo libri Corrado Bertoni, un regista che vive in paese da qualche anno.Per il sindaco Francesco Petracca “non solo un luogo di lettura, ma anche di aggregazione”, letta dalla giovane e appassionata responsabile della Cultura Giulia Chiffi (che si è richiamata all’immagine dell’antibiblioteca di Umberto Eco) come “una sfida”, ma anche “un laboratorio di idee, uno stimolo per la crescita culturale del paese”, apprezzata dalla dirigente scolastica Pamela Licchelli: “Bisogna sempre avere il coraggio di agire… La vedo anche come un luogo intergenerazionale per mettere in rete il mondo” e per il libraio Andrea Cacciatore, associazione NarrAzioni, libreria Idrusa “il dono più prezioso che si può fare a una comunità”.L’editore Francesco Giubilei (consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano) ha successivamente rifatto la storia delle biblioteche, dai papiri di Alessandria d’Egitto (andati a fuoco), passando per i monaci che trascrissero i testi classici, il veneziano Aldo Manuzio, Gutenberg, sino a quelle di oggi fra ebook e piattaforme di vendita, concludendo: “Famiglia e scuola possono educare alla lettura”.Alla fine la Regione Puglia – nell’80mo anniversario del Manifesto di Ventotene - ha donato copie della Costituzione ai giovani 18enni (con la tessera elettorale). Fra il pubblico la regista Giorgia Cecere, lo scrittore Vittorio Buccarello, l’imprenditore turistico Giovanni Spano (“Mamma Rosa”), la stilista Romina Morciano, il ristoratore Antonio Perrone (“Calura”, Leuca), Gessyca Licchetta (ristorante “Zio Tom”, Leuca).Prezioso, come sempre, l’impegno di Roberto Calabrese, mentre le telecamere di Michele Ferilli (ww.radiodelcapo.it), con la nota e apprezzata professionalità, hanno diffuso nel mondo le immagini live di una serata trasformata in evento, che resterà a lungo nella memoria del paese.