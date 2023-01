Trani, uccide la moglie e si impicca: sequestrato coltello da cucina

TRANI (BT) - I carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello da cucina con cui è stata uccisa ieri sera a Trani la 44enne Teresa di Tondo, trovata morta nella villa dove viveva con Massimo Petrelli, 52 anni, trovato impiccato in giardino.L'arma è stata trovata nella sua abitazione.Gli inquirenti ipotizzano si sia trattato di un omicidio-suicidio anche perché dai rilievi effettuati non sono emersi segni di effrazione. L'autopsia farà luce su quanto accaduto: l'incarico potrebbe essere conferito già da domani.La villa, oggetto di sequestro, si trova in campagna ma non è isolata e vi è accanto un'altra abitazione. Persone vicine alla coppia, familiari e conoscenti vengono ascoltate dagli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita dei due.