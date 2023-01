Ryah, in radio 'Non dire love' il nuovo singolo della cantante pugliese





''Non dire love'' è il nuovo singolo di Ryah, che descrive la prima sensazione che generalmente si prova dopo la fine di una relazione. Una fase in cui pensiamo di morire d’amore, crediamo di aver sprecato sentimento e che non ameremo più nessuno in quella maniera.

Ryah, artista pugliese classe ’93, cresciuta tra danza e musica, trascina il pubblico in un mondo rosa, fatto d’amore ma con sfumature più scure e torbide, di delusioni ed avventure.

Ryah deriva dal greco, vuol dire “fiume in piena”, si definisce esplicita e romantica (quanto basta). Avvia la sua carriera artistica nel 2011, grazie al percorso formativo presso un’accademia musicale terminato nel 2017. Nasce con il pop, ma adora sperimentare vari generi musicali, un percorso variopinto che le ha consentito di sviluppare un’incredibile versatilità.

Nel 2020 pubblica una serie di singoli tra cui “RUM”, oramai principe nelle playlist per le palestre di spinning e colonna sonora della campagna pubblicitaria Benetton Street 2022 Nel 2021 Nasce la collaborazione con Tempo Records (etichetta spalla di Doner, Yalla) e il produttore Andrea Piraz, con cui realizzano una serie di singoli di discreto successo, inseriti in varie playlist editoriali di Spotify (New Music Friday, IndieItay, Novità Pop), oltre a entrare per qualche settimana nella prestigiosa vetrina Equal Italia.

Prodotto da Andrea Piraz con il team di Solid Music e distribuito da Ada Music, “Non dire Love” si rivela un brano perfetto da cantare a squarciagola, in macchina o sotto la doccia perché incoraggia a trasformare un sentimento triste in grinta ed energia per rinascere.