Ucraina, Medvedev attacca Crosetto. Kiev: respinti attacchi in Donetsk e Luhansk

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha criticato Guido Crosetto per le forniture di armi all'Ucraina, definendolo "sciocco" ed "eccentrico". E prosegue: "Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i caccia. Sicuramente tutto sarà in macerie".Immediata la replica del ministro: "Se è 'sciocco' aiutare una nazione attaccata a difendere la propria esistenza, lo è - ha replicato Crosetto -. Medvedev pensi a porre fine alla guerra".Intanto il presidente Zelensky, nel suo discorso serale, chiede ancora missili a lungo raggio: "L'Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio per impedire ai russi di posizionare i lanciamissili lontano dalla linea del fronte e con essi distruggere le nostre città".