Ucraina, Zelensky: "La tregua è solo una copertura"

(via Zelensky Ig)

KIEV - "Le autorità russe vogliono usare il Natale come copertura per fermare l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass, anche solo per un po', e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando nel suo messaggio serale la tregua di 36 ore per il Natale ortodosso chiesta da Vladimir Putin. "Questo" - ha continuato Zelensky - "porterà solo un altro aumento del numero delle vittime".La tregua dovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 del 7 gennaio. Secondo il presidente Usa, Joe Biden, Putin "sta solo cercando un po' di ossigeno" e capisce che i Patriot funzionano.Putin ha ribadito nella telefonata con l'omologo turco Erdogan che la Russia è aperta "a un dialogo serio" se Kiev "soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove realtà territoriali". Zelensky, dopo il colloquio telefonico con il presidente turco: "Sono contento di sapere che la Turchia è pronta a partecipare all'attuazione della nostra formula di pace".