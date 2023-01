Usa, personal trainer leccese trovato morto in casa: disposta autopsia

La comunità salentina è ancora scossa da quanto accaduto e sono tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia.

SANTA MONICA (CALIFORNIA) - Si era trasferito in California per inseguire il sogno americano, ma purtroppo non è stato così per Oliver Bozzi, il 39enne salentino trovato morto nella sua casa di Santa Monica, in California. Originario di Montesardo, il 39enne faceva il personal trainer e si era trasferito a Santa Monica con la madre. È stata lei a trovare il corpo del figlio e ad allertare i soccorsi.Secondo quanto reso noto, l'uomo godeva di ottima salute e nulla faceva presagire un simile epilogo nemmeno a 40 anni. Per fugare ogni dubbio sulla causa della morte, la polizia ha disposto ulteriori accertamenti dopo un'accurata perquisizione effettuata nell'abitazione del 39enne.