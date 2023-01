“Vi parliamo dalla Patagonia argentina…”, il viaggio intorno al mondo di Lidia e Tom

(Ghiacciaio Perito Moreno, Patagonia argentina)

“In questo momento siamo sull’autobus che ci sta portando dalla Patagonia argentina a quella cilena…”. Le parole arrivano chiare sull’onda della chat. All’altro capo del mondo, Lidia Blandolino (da Tricase, Lecce) e Tom Vasseur, dall’Olanda. Il viaggio è cominciato a ottobre del 2022, dovrebbe – condizionale più che mai d’obbligo - finire ad agosto 2023.E’ la materializzazione di un sogno accarezzato a lungo: per anni, euro dopo euro, hanno messo i risparmi nel salvadanaio e nell’autunno scorso si sono decisi a partire senza alcuna mèta predestinata, viaggi organizzati, bypassando agenzie e tour operator.RISPOSTA: “L’idea è nata un pò come un sogno qualche anno fa, parlandone fra di noi, ma senza crederci veramente che poi l’avremmo fatto nella realtà”.R. “Sapevamo di aver bisogno di mettere da parte un po’ di soldi, e che quindi ci serviva più tempo. Poi è arrivata la pandemia, che ci ha fatto accantonare l’idea, ma allo stesso tempo, essendo stati fortunati, e non avendo perso il lavoro, ci ha permesso di mettere da parte qualcosa più velocemente”.R. “Quando si è cominciato a vedere la luce, con la fine dei morti quotidiani e delle restrizioni, avevamo sicuramente più voglia di prima di partire e girare il mondo, stanchi come tutti di stare chiusi in casa e quindi abbiamo cominciato a parlare seriamente e a capire quando e come avremmo potuto farlo, e da lì abbiamo iniziato a programmare e decidere che sì, finalmente saremmo partiti”.R. “Le tappe sono state decise un po’ sulla base dei gusti che uno o l’altra avessimo particolare voglia di visitare e scoprire un pò in base alla vicinanza geografica tra i Paesi, per cercare di fare un percorso con un senso (anche se totalmente non ce l’ha nemmeno adesso) e anche in base alle stagioni e al clima, tentando il più possibile di arrivare in un Paese nel momento sbagliato. Ovviamente, neanche questo è totalmente evitabile, infatti abbiamo visitato la Costa Rica nella stagione delle piogge e ci siamo beccati un po’ di lunghi temporali”.R. “Io e Tom teniamo entrambi un diario, anche se non ci scriviamo tutti i giorni, e magari al ritorno, rileggendoci, ci aiuteranno a vedere cose che sul momento non vediamo con chiarezza, chissà…”.