BARI - Venerdì 3 marzo 2023, ore 18.00, presso sede de "La Madonnina Life & Care" (viale L.Pasteur 18, Bari) si terrà l’incontro “Storie e leggende di guerra, passione, amore: dal passato al presente” in occasione della presentazione del libro “Il romanzo della Disfida”, edizioni L’Aurora Serafica, di Ruggiero Doronzo, frate cappuccino e parroco della Chiesa della Beata Vergine Immacolata. L'evento è organizzato dall’Associazione crocerossine d’Italia onlus sez di Bari. Il libro, pubblicato a 520 anni dalla nota Disfida di Barletta (1503) e a 190 anni dalla prima pubblicazione del romanzo di Massimo d’Azeglio “Ettore Fieramosca o La Disfida di Barletta”, si pone, tra gli obiettivi, quello di far conoscere anche ai più giovani lo storico evento utilizzando un lessico italiano corrente e più immediato per i lettori.L'Associazione crocerossine d'Italia Onlus Sez di Bari ha inteso occuparsi di tale romanzo perché questo esalta valori come la lealtà, la fedeltà, il rispetto dell’altro, compreso il nemico secondo quei diritti umanitari che non sono negoziabili e appartengono a tutti i popoli. Il romanzo è attraversato dal sentimento dell’amore, dall’amicizia e allo stesso tempo manifesta, con sospensione di giudizio ma senza alcuna condivisione oltre che nella comprensione delle dinamiche, quelle che sono le miserie umane legate al disprezzo degli altri, all’avidità, all’odio, alla violenza, alla superbia. In questo senso è una attenta indagine della psiche umana, al di là degli usi e dei costumi dell’epoca che vuole rappresentare.Dopo i saluti del dr. Alberto Nerini, presidente de “La Madonnina Life & Care” e di Grazia Andidero, responsabile della sez di Bari Ass. Crocerossine d’Italia Onlus, interverranno insieme all’autore: Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo, Michele Cristallo, giornalista e scrittore e Santa Fizzarotti Selvaggi vice pres. nazionale dell’ass. Crocerossine d’Italia onlus, psicologo-psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Presenta l’incontro Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione culturale Incontri. Letture a cura dell’attore e drammaturgo Teodosio Saluzzi. L’evento è patrocinato dal Rotary Club Bari Sud, del Cif Bari, dell’associazione Incontri, della Comunità Greca di Bari e dall’Inner Wheel di Bari.