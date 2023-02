Elly Schlein vince le primarie del Pd e diventa la nuova segretaria del Pd. Un milione di persone sono andate ai gazebo e hanno fatto una scelta molto difficile e combattuta. Sconfitto l'altro candidato Stefano Bonaccini che ha anticipato l'esito del voto e ha ammesso la sconfitta: "Un plauso a Elly Schlein, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito".Schlein supera il 53% Elly Schlein è il nuovo segretario Pd, anche se i dati definitivi verranno comunicati lunedì mattina. Quando il ballottaggio ha ormai raggiunto l'80% dei voti, il deputato democratico è al 53,8%, contro il 46,3% di Stefano Bonaccini che, tra gli iscritti, aveva invece raggiunto il 52,8% contro il 34,8% dello sfidante. Un dato clamoroso perché è la prima volta che il voto dei gazebo, a cui partecipano anche coloro che non hanno la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti. Le primarie, invece, raccontano di un partito diviso in due, il centro-nord schierato con Schlein e il sud e le isole con Bonaccini."La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l'ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano". Lo ha detto Stefano Bonaccini, al suo arrivo al comitato elettorale a Casalecchio di Reno anticipando l'esito finale dello scrutinio e ammettendo la sconfitta. "Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l'ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano". "Adesso Elly - ha detto ancora Bonaccini - ha una grande responsabilità e tocca a lei indicare la strada e farlo insieme a tutti coloro che saranno disponibili. E' la prima volta che gli elettori danno un esito diverso, sono le regole che ci siamo scelti e le regole che ci scegliamo vanno sempre difese"."Auguri ad Elly Schlein segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l'ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione". Lo scrive su Twitter il segretario uscente Enrico Letta.