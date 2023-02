PUTIGNANO (BA) - Ritratti di Carnevale. Si chiama così il progetto realizzato dal fotografo professionista Dino Frittoli con la collaborazione della Fondazione Carnevale di Putignano in occasione del Carnevale 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba”.Un locale, una macchina fotografica, un grande fotografo ritrattista e i mille volti del Carnevale di Putignano. C’è tutto questo nel progetto “Ritratti di Carnevale” avviato già dalle prime giornate del Carnevale e concluso il Martedì Grasso.Dino Frittoli, fotografo professionista specializzato in fotografia musicale e di moda, ha lanciato alla Fondazione Carnevale la proposta di collaborazione gratuita poi divenuta realtà: in Corso Garibaldi, nel cuore antico della cittadina, ha preso vita uno shooting fotografico spontaneo che in queste settimane ha richiamato decine e decine di maschere e volti più e meno noti del Carnevale.Soli, in coppia o a gruppi, in tanti hanno scelto di essere immortalati gratuitamente dal fotografo. Dino Frittoli ha firmato scatti fotografici per marchi di moda internazionale, pubblicati sulle più importanti testate del settore, da Vogue a Collezione Alta Moda e molti altri. Per il Carnevale di Putignano ha già realizzato in passato il libro fotografico “Anima e Coriandoli” (2019) e la mostra Botteghe Aperte (2020).“Siamo onorati di questa partnership – ha spiegato il Direttore Organizzativo del Carnevale 2023, Gianluca Ignazzi – che ci permette di immortalare attraverso l’arte di un grande fotografo come Dino Frittoli i protagonisti del nostro carnevale”.“L’esperienza è stata magica, - ha aggiunto Dino Frittoli - la gente entrava in questo studio temporaneo con il desidero di farsi fotografare; mi ha fatto un enorme piacere verificare che nonostante la fotografia sia ormai alla portata di tutti, la gente riesce ancora a riconosce la differenza che può fare il fotografo”.Questi scatti sono stati caricati sulla pagina Fb “Ritratti di Carnevale” e messi a disposizione di tutti coloro che vorranno scaricarli, gratuitamente, e/o ricondividere la propria foto con l’invito a taggare il Carnevale di Putignano. Il progetto è quindi divenuto forma artistica e comunicativa della manifestazione.Gli scatti di “Ritratti di Carnevale” sono disponibili sulla pagina Facebook al link - https://www.facebook.com/profile.php?id=100090632855798