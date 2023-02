BARI - Confguide, Federazione delle Guide e Accompagnatori Turistici, aderente a Confcommercio Prov. Bari-BAT, in partnership con BariExperience.com, apre le porte alle attività extra-ricettive con gli educational tour. L’obiettivo è promuovere un'adeguata "cultura dell'ospitalità" per turisti italiani e stranieri.La mission è quella di condividere un ‘galateo culturale' determinante nel restituire esperienze di viaggio piacevoli e positive, che rendano il turista ‘ambasciatore della Terra di Bari nel mondo‘. Si ritiene importante, inoltre, che gli operatori dell’accoglienza turistica partecipino con consapevolezza crescente a un indotto economico che convoglia nella Terra di Bari milioni di euro l’anno. In questo modo i gestori formati ed informati delle attrazioni turistiche, potranno promuovere benissimo il territorio ai loro ospiti, consigliando siti, monumenti, artigianato tipico ed enogastronomico; dunque inseriranno in proposte di escursioni per la stagione turistica 2023.Il programma dell’Educational Tour verrà realizzato grazie alla convinta condivisione di pensiero di BariExperience.com: “Spronare i turisti alla scoperta della Terra di Bari è la cosa più naturale che si possa fare, ma essere ambasciatori di un’esperienza vissuta aiuta il coinvolgimento e genera fiducia in chi la consiglia” – prosegue Ivan Giuliani, founder del progetto di destination marketing ... – “Per questo motivo apriamo agli operatori dell’extralberghiero per dar loro l’opportunità di arricchire la conoscenza e convertirla in ulteriore valore del servizio”.“Gli obiettivi” – continua Pietro Palermo, Presidente Confguide Bari ... - “sono quelli di migliorare la qualità e la completezza delle informazioni agli ospiti delle città, dell’Area Metropolitana di Bari, dei principali attrattori dei loro territori e suggerirne la visita agli ospiti, supportati dalla conoscenza diretta dei siti e da tutte le informazioni necessarie per un’efficace azione di promozione dell’offerta turistica. Le guide turistiche e i gestori delle strutture ricettive rappresentano uno dei primi biglietti da visita della città e della sua ospitalità. La loro professionalità è anche la carta vincente per contrastare l’abusivismo”.Domenica 5 MARZO 2023, c/o InfoPoint Turistico di Piazza Del Ferrarese - Bari Ore 10:00 registrazione partecipanti ore 10:10 presentazione dell’Educational Tour ore 10:30 inizio tour guidato ore 12:00 salutiI titolari di strutture ricettive o di attività di servizi turistici che fossero interessati ad aderire in maniera totalmente gratuita all’Educational Tour Bari e partecipare a questa e alle altre iniziative programmate per il 2023, potranno contattare l’associazione al seguente indirizzo: info@confguidebari.it