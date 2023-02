LATIANO (BR) - Rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora, sfogliando un ideale almanacco musicale della canzone d’autore italiana e, allo steso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi che, in realtà, non sono poi così lontani. Questi gli obiettivi del prossimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci. - Rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora, sfogliando un ideale almanacco musicale della canzone d’autore italiana e, allo steso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi che, in realtà, non sono poi così lontani. Questi gli obiettivi del prossimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci.





Grandi preparativi, quindi, per la serata musico-letteraria in programma giovedì 16 febbraio 2023, quando, a partire dalle ore 19:30 ed in pieno giovedì grasso, la sala eventi della libreria latianese ospiterà l’evento "Accordi…amo..ci con gli Estoril", all’insegna di allegria, ricorsi storici e soprattutto musica; insomma un momento di condivisione presentato dal giornalista brindisino Nico Lorusso che, affiancato da Raffaele Romano e dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie, daranno vita ad un ideale album di ricordi riportando i presenti, attraverso i momenti più significativi che hanno solcato quel ventennio, nelle atmosfere in cui erano immersi i figli delle stelle e i figli dei fiori alternando una selezione musicale, rigorosamente d’annata, proposta dal cantautore brindisino Gianluigi Cosi, il tutto immerso in una atmosfera suggestiva e soffusa a lume di candela perché promossa nel rispetto della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, organizzato annualmente da Caterpillar e Rai Radio2 ed in linea con la campagna "M’illumino di meno".





I posti, rigorosamente gratuiti, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 3384308881 e 3497185690.