ALBEROBELLO (BA) – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Alberobello in Corso Trieste e Trento viene interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.Il completo restyling restituirà un ufficio completamente rinnovato nel lay out, senza barriere tra operatori e clienti, 4 sportelli di cui due relazionali, un’Area Self attiva 24 ore su 24 e due sale consulenza.Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Alberobello la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione mobile adiacente l’ufficio postale, sempre in Corso Trieste e Trento, che osserverà il consueto orario 8.20-13-35 dal lunedì al venerdì; 8.20-12.35 il sabato. Si ricorda che è a disposizione anche l’ufficio postale di Coreggia (Via Angelo Turi), attivo il martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.“La riqualificazione dell’ufficio postale – dichiara il Sindaco Francesco De Carlo – è motivo di grande attenzione da parte di Poste Italiane per la Città Unesco destinataria del progetto Polis. E di nostro compiacimento, quali amministratori e cittadini, per il servizio, rinnovato nella tecnologia e nei maggiori e più efficienti servizi erogati all’utenza, che avvicina ulteriormente i cittadini a Poste Italiane e promuove la coesione socio-economica e territoriale nei piccoli centri urbani”.