LOCOROTONDO (BA) - Domenica 26 febbraio 2023 l'Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria APS ETS, l'Info Point Locorotondo e FaLvision Editore vi aspettano per una esclusiva visita guidata del centro storico di Locorotondo, in onore della Giornata Nazionale del Braille, celebrata il 21 febbraio.La visita, rivolta a tutti, è aperta ad utenti ciechi e ipovedenti con i loro accompagnatori, grazie all'ausilio delle mappe in braille del centro storico realizzate nell'ambito del progetto "Locorotondo Experience: Strade, Sentieri e Sapori". Un’esperienza esclusiva di condivisione e accessibilità, che, attraverso il tatto e l’ascolto, permetterà ad utenti con disabilità visive di conoscere e apprezzare la storia, l’arte e le tradizioni del borgo di Locorotondo.L’evento è patrocinato dal Comune di Locorotondo e Locorotondo Città che Legge. Sarà anche l’occasione per festeggiare il 14° compleanno di FaLvision Editore, casa editrice specializzata nella realizzazione di pubblicazioni in braille.L'appuntamento è per domenica 26 febbraio 2023 alle 10.30 a Locorotondo in Piazza Antonio MitranoPartecipazione gratuitaPrenotazione obbligatoria via mail a infopointlocorotondo@gmail.comEvento Facebook: https://www.facebook.com/events/927648768371151?ref=newsfeed