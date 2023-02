ANDRIA (BT) - Si è svolta sabato mattina la visita della delegazione "Fundatia Maria Pro Unesco di Bucarest", assieme al Club per l’Unesco di Taranto, a Castel Del Monte prevista nell’ambito della visita ai siti patrimonio mondiale dell’Unesco di Puglia e Basilicata. Ad accompagnare la delegazione sabato la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.“Siamo orgogliosi - spiega la consigliera Di Bari - che la Fundatia Maria Pro Unesco di Bucarest abbia deciso di riprendere dalla Puglia il percorso intrapreso prima della pandemia per internazionalizzare e approfondire la conoscenza del patrimonio UNESCO di Italia e Romania. Quello di sabato è stato solo il primo incontro, cui seguiranno sicuramente altre iniziative comuni"."Promuovere nel mondo i siti UNESCO pugliesi è per noi una priorità, così da far conoscere anche il contesto in cui si trovano i nostri meravigliosi siti. Stiamo lavorando per questo, come dimostra l’accordo pubblico - privato sottoscritto alla BIT. Valorizzare il nostro patrimonio significa creare nuove opportunità per il territorio: ne siamo consapevoli e stiamo mettendo in campo tante iniziative per raggiungere obiettivi importanti” conclude Di Bari.