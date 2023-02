BARI - Ha aggredito con calci e pugni una guardia giurata in servizio al pronto soccorso del 'Policlinico' di Bari. Per questo motivo un 24enne è stato arrestato ieri sera dalla Polizia. L’uomo è accusato di lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico.



Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine dopo che il vigilante ha impedito al 24enne l’accesso in un’area riservata dell’ambulatorio del 'Nucleo assistenza avanzato', l’uomo avrebbe iniziato ad aggredirlo fino all’intervento di un agente in servizio presso l’ufficio di pubblica sicurezza del Policlinico.



Il pronto intervento della Polizia di Stato ha scongiurato ulteriori aggressioni e il 24enne arrestato su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.



"Ringraziamo gli operatori di vigilanza e la Polizia di Stato che ieri sono prontamente intervenuti per evitare una aggressione nei confronti degli operatori sanitari in pronto soccorso". Così il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore.



"Il sistema di prevenzione assicurato al Policlinico di Bari dalla presenza del servizio di vigilanza privata e dal posto di Polizia ha funzionato - ha aggiunto Migliore -, evitando che l’aggressore entrasse in contatto con il personale sanitario che si stava prendendo cura di un suo familiare".



"Nell’ultima settimana c’è stato un iperafflusso di pazienti in pronto soccorso e i nostri professionisti non possono subire pressioni o minacce mentre assistono i pazienti. A loro va tutta la nostra vicinanza e attenzione" ha concluso.