BARI - Il prossimo giovedì, 23 febbraio, il palco del Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle ospiterà un nuovo incontro letterario per la rassegna LIBRIAMOCI. A partire dalle ore 19 avrà inizio l’evento che vedrà protagonista Giovanna Sgherza per la presentazione del suo libro "Fiori di Bucaneve" in una serata moderata da Marta Pisani. Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese sono in programma per due giovedì al mese presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari a Palo del Colle. “Libriamoci” è il titolo della rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali

"Fiori di Bucaneve" è il prossimo titolo in cartellone, un libro con cui l’autrice <<offre al lettore una collana di quattordici racconti, differenti per ambientazione e intonazione, ma sempre attenti a cogliere e rappresentare il “volto umano” del reale. L’icona biblica del bucaneve sta a simboleggiare quel momento di tenerezza che, al culmine del dolore, scioglie il grumo del cuore e ti salva, complice l’allontanarsi del tempo della ‘gelata’. ‘Bucaneve’ può essere l’epifania di un gatto bisognoso d’amore, giunto come un ospite straniero al culmine di una sofferta notte dal valore metaforico; magari si presenta a noi nelle vesti di un “gabbiano” che si posa “sull’acqua plumbea”, quasi fosse messaggero di un lare perduto, a significare ch’è il momento di riprendere il volo. L’ambientazione è minimalista, concentrata nella rappresentazione di vite apparentemente ordinarie, storie di gente comune insomma. Non di rado, in quelle vite entra irruente il vento della storia, recando sconquasso. Eppure si ha l’impressione, nelle narrazioni di Giovanna Sgherza, che la fiducia in una ratio immanente al mondo, che guidi le vicende verso una felicità inaspettata o le delusioni verso un riscatto, non sia mai incrinata del tutto>>. Con queste parole descrive Gianni Antonio Palumbo l’opera della Sgherza.

Giovanna Sgherza, docente di Matematica presso l’ I.I.S.S. “ G. Ferraris” di Molfetta, ama scrivere racconti e poesie nel tempo libero. Negli ultimi anni ha partecipato a vari concorsi nazionali, ottenendo numerose menzioni di merito, e la pubblicazione di sue opere in antologie letterarie. Dal 2017, si classifica tra i finalisti di diversi concorsi letterari ricevendo menzioni d’onore (Monterotondo, Roccagloriosa, Altamura). Nel mese di Maggio 2018 riceve il premio 1° classificato (sez. narrativa) al Concorso Nazionale “Livio Raparelli” di Ozzano Emilia (Bologna) il premio 1° classificato al Concorso nazionale di poesia e narrativa “Raffaele Carrieri” a Taranto. A maggio 2019, si classifica al 3° posto per la sezione “poesia inedita” al Premio Internazionale di poesia e narrativa Napoli Cultural Classic; riceve menzione d’onore al Premio Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius Seneca” e Concorso Nazionale “Raffaele Carrieri” nella sezione racconti brevi. A giugno 2019, si classifica al 2^ posto per la sezione poesia inedita al Concorso Nazionale di poesia “Tra anima e Tempo”. Queste solo alcuni dei riconoscimenti di cui è stata insignita.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477