BARI – Apre nel quartiere San Pio di Bari il nuovo Famila Superstore, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. L’apertura, per un investimento di più di 3 milioni di euro e 42 dipendenti (di cui 17 nuovi assunti), rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.Il superstore, ubicato sulla 6° Strada Torricella angolo via Iqbal Masih, è stato realizzato secondo i dettami della sostenibilità ambientale: in particolare, sono stati previsti un impianto fotovoltaico che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico oltre che un’isola ecologica all’esterno del punto vendita.«Siamo davvero felici di portare al quartiere San Pio un punto vendita di ultima generazione – spiega il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – pensato per offrire ai clienti il massimo assortimento di prodotti e servizi».La nuova struttura, di circa 1.300 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio per circa 150 posti auto; a disposizione dei clienti tutte le aree del fresco (ortofrutta, gastronomia, panetteria, pescheria, macelleria) e un servizio di prenotazione di piatti pronti nel reparto Bistrò, con produzione in loco di focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata oltre a primi, secondi e contorni. All’ingresso il reparto ortofrutta offre frutta e verdura stagionali sfusi e bio confezionati, frutta secca, proposte di zuppe monoporzione, legumi in modalità self e preparazioni di verdure pronte da cuocere. Nel reparto gastronomia sarà possibile trovare prodotti locali e specialità gastronomiche di formaggi e salumi di alta qualità. Nel reparto pescheria la qualità sarà offerta con il pescato locale, estero e preparazioni quotidiane e, infine, nel reparto macelleria, tagli d’autore e preparazioni con ricette gourmet di prodotti pronti da cuocere. Ad arricchire l’offerta una selezione di vini in un angolo enoteca dedicata con vetrine refrigerate, una selezione di birre pregiate e uno spazio dedicato a una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi. Ampio spazio, inoltre, è dedicato ai prodotti per vegetariani, vegani e ai prodotti proteici.Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.