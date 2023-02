Bari - Cagliari 0-3 in B, nel 2016





Un precedente che il Bari dovrà riscattare anche per poter agganciare il Genoa al secondo, sperando in un suo passo falso al Braglia di Modena e per staccarsi dalla terza posizione, attualmente condivisa a 39 punti con Reggina e Sudtirol, che verranno rispettivamente ricevute dal Cittadella e dal Cosenza.





Battere il Cagliari (sesto con 35 punti), a 7 giorni di distanza dal 2-1 rifilato ai cosentini, non corrisponderà solo a centrare la seconda vittoria consecutiva al San Nicola, ma anche a dover respingere l'avanzata dei rosso blu verso l'alta classifica, iniziata con il nuovo corso tecnico affidato a Claudio Ranieri.





Il tecnico romano, campione di Premier League nel 2016 con il Leicester, e il duo offensivo cagliaritano, composto dal Mancosu-Lapadula, saranno fra le attrazioni dei circa 25mila spettatori previsti al San Nicola per la sfida in programma alle ore 16:15 di sabato 18 febbraio 2023.

- Dopo sette anni, Bari e Cagliari torneranno a sfidarsi al San Nicola per la venticinquesima giornata del torneo cadetto. Correva il 6 maggio 2016 quando, nell'incontro valido per il quarantesimo turno della Serie B edizione 2015-2016, il Cagliari espugnò l'Astronave con un pesante 0-3 ai danni del galletto.