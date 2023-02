BARI - Lunedì 20 febbraio, alle 16,30 presso la Breast Unit dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari-IRCCS, coordinata dal dr. Francesco Giotta, Cristina Maremonti e Annamaria Baccaro proveranno ad illustrare e far scoprire il mondo dell’aromaterapia.Con questo iniziativa, dopo una breve pausa, vengono ripresi gli incontri per portare sostegno ai malati oncologici.Sarà Grace Iacobazzi a far scoprire i segreti e benefici di questi oli essenziali, in virtù di una qualificata esperienza che sarà messa al servizio di coloro disponibili a seguire questo percorso di benessere psico-fisico.L’incontro organizzato dal CIF Metropolitano di Bari prevede una partecipazione gratuita previa prenotazione ai numeri 3395852312 - 3332311814.