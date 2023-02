via Ssc Bari fb





Per questa conferma, il Bari sarà agevolato dal possibile allungo di Cheddira su Brunori nella vetta della classifica marcatori del torneo cadetto, a seguito delle reti non pervenute dal bomber rosanero in Genoa-Palermo 2-0. L'attaccante marocchino, per gonfiare la rete cosentina, sarà affiancato da Sebastiano Esposito. Il neo acquisto del mercato di gennaio, andato a segno al suo debutto in biancorosso nel 4-3 alla Spal di sabato scorso, potrà essere il valore aggiunto per centrare la vittoria sulla compagine calabrese.





Essa manca da 20 anni e precisamente dal 9 marzo 2003 quando, per la 25ma giornata della Serie B 2002-03, il Bari vinse sul Cosenza per 1-0 con rete di Neqrouz al 45'. Un precedente che il galletto dovrà ripetere per raggiungere Reggina (0-2 in casa con il Pisa) e Sudtirol (1-1 a Como), entrambe appaiate al terzo posto con 39 punti.

Reduce dal ritorno alla vittoria esterna ai danni della Spal, il Bari è chiamato a invertire la rotta anche al San Nicola, dove i 3 punti mancano dal 14 gennaio 2023. L'obiettivo da centrare è tutt'altro che facile per il Galletto, alle prese con il Cosenza quale attuale fanalino di coda della Serie B 2022-23. Contro i rossoblu, il Bari non dovrà illudersi dell'ultima posizione di classifica dei calabresi, confermando al tempo stesso che lo 0-2 subìto dal Perugia nel confronto interno dello scorso 28 gennaio è stato un incidente di percorso.