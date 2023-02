“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” (Primo Levi).La memoria come valore è forse il solo baluardo che si può opporre all’orrore. Postulato che ogni anno mobilita le scuole italiane fra la Giornata della memoria (27 gennaio) e quella (10 febbraio) che ricorda le vittime delle foibe (Sandro Pertini era per la riunificazione e condivisione).La Pro-Loco di Santa Maria di Leuca lo fa ogni anno, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Nello specifico, i ragazzi degli Istituti comprensivi di Tricase (Via Apulia) e di Gagliano “De Blasi” (che include anche Castrignano) con i loro insegnanti.Che hanno dato vita, all’hotel Terminal, a una serata di grande pathos con letture (dal diario di Anna Frank), video, riflessioni, interviste, rievocazioni, etc. “dove la grande Storia si intreccia con le piccole storie”.I ragazzi del ”De Blasi” hanno ricordato il camp 35 di Leuca. Tre anni, fra il 1945 e il 1947, in attesa di una patria, 5mila ebrei (slavi, sovietici, ortodossi, etc.) sparsi nelle oltre 60 ville requisite (sulle pareti hanno lasciato nomi, affreschi, stelle di Davide, candelabri), 450 bambini: le ragazze imparavano a ricamare, gli uomini andavano per mare con i pescatori lucani. Mentre i bambini impararono a leggere e a scrivere. La Colonia Scarciglia trasformata in ospedale. “Nel cuore tutti avevano la speranza di avere un giorno una patria…”. Sarebbe stata Israele.I ragazzi di Tricase invece hanno messo in scena la storia delle scarpette rosse numero 24 “quasi nuove”, trovate dai sovietici quando liberarono Aushwitz: “Chissà quel bambino di che colore aveva gli occhi?”.E di Camp 39, il campo profughi a Tricase Porto, che ospitava Ebrei provenienti da tutta l’Europa, con la sua struggente storia dell’abito da sposa trovato in un baule che passa dalle ragazze del posto a quelle ebre per le loro nozze, allargandolo e restringendolo, simbolo forte di accoglienza e condivisione “contro ogni odio e contro il male della guerra…”. Materie brillantemente trattate dagli scrittori Ercole Morciano e Rodolfo Fracasso nei loro romanzi.La serata è proseguita con i frammenti di un’intervista realizzata 5 anni fa da Francesco Giaquinto a Luciano Sorba, “Da Aushwitz a Leuca” (è sul sito della Pro-Loco): “La mia storia cominciò a Venezia, avevo 17 anni quando i tedeschi ci hanno presi e portati ad Aushwitz, un viaggio molto lungo... A Birkenau c’erano i prigionieri sovietici... Cosa ci davano da mangiare? Il pane sembrava fatto di segatura di legno, 100 grammi al giorno ciascuno, una gavetta di brodaglia e una zolla di margarina…”.Ed è stata chiusa da una bella poesia di Vittorio Buccarello.(Foto di Giuseppe Coluccia)