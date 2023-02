L'uomo era tornato in strada dopo un breve ricovero in psichiatria, dove è stato ricoverato in seguito all'accaduto. L'uomo è in buone condizioni e nessun altro è rimasto ferito.

BARI - Momenti di paura sabato scorso in piazza Luigi di Savoia, a Bari, dove le forze dell'ordine hanno fermato un senzatetto davanti alla filiale di Banca Intesa in piazza Luigi di Savoia, intento ad appiccare fuoco con cartoni e coperte fuori dalle banche. Secondo i media locali lo farebbe come segno di protesta nei confronti degli istituti di credito.