Daspo per due tifosi del Ceglie calcio

BRINDISI - I fatti risalgono allo scorso 5 novembre, allorquando, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il Campionato Regionale Juniores Under 19, tenutosi presso lo stadio comunale di Ceglie Messapica tra le compagini giovanili “ASD Calcio Ceglie” e “TAF Ceglie”, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri per il reato di cui all’art. 6 ter della legge 401/89. Durante l’incontro di calcio, mentre la gara si avviava al termine con il vantaggio della squadra ASD Calcio Ceglie, tra i giocatori in campo iniziava una rissa in conseguenza della quale il Direttore di gara si vedeva costretto a sanzionare alcuni di loro con una serie di espulsioni. In concomitanza con detti accadimenti si verificava l’indebito ingresso nel rettangolo di gioco di due persone, presenti sugli spalti, si ponevano all'inseguimento del portiere della squadra ASD Calcio Ceglie e di un altro calciatore sempre appartenente alla citata compagine calcistica.Da accertamenti esperiti è emerso trattarsi di appartenenti allo staff della Taf Ceglie Calcio, entrambi già oggetto di provvedimento temporaneo di inibizione a svolgere qualsiasi attività in campo emesso dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale dilettanti, per aver partecipato, sempre lo scorso anno, ad una rissa in campo a Fasano nell’ambito dell’incontro di calcio tra la squadra locale e quella della Taf Ceglie Calcio.Pertanto ai due denunciati, in relazione del comportamento violento assunto, è stato irrogato, dopo attenta e misurata attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brindisi, il provvedimento amministrativo di DASPO del Questore, della durata di anni 1, col divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani ove si svolgono incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei Paesi dell’U.E., della Nazionale Italiana di calcio qualora impegnata anche in tornei fuori nazione. Il divieto è esteso a tutti gli incontri di calcio di squadre di club nazionali di categoria sia professionistica che dilettanti purché riconosciuti dalla F.I.G.C. Il divieto è altresì esteso per lo stesso arco temporale, a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli, che vedono protagonista la Squadra maggiore della Città di Ceglie Messapica, e delle squadre di Categoria juniores oggi denominate “TAF Ceglie” e “ASD Calcio Ceglie”.