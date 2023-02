BARI - Attimi di paura ieri sul lungomare Nazario Sauro, dove una donna di 44 anni è stata investita da una Fiat Panda, tra il molo San Nicola e il Teatro Margherita, mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. La vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni non sono apparse gravi ai soccorritori del 118. Ad intervenire sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale.