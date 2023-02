Basket, Happy Casa Brindisi: tra due mesi via ai lavori per il nuovo Palasport





Il nuovo Palasport potrà ospitare 7000 spettatori. I lavori dureranno probabilmente due o tre anni fino al 2025 o al 2026. Nel nuovo impianto si disputeranno non solo partite di basket ma anche di altri sport come la pallavolo il calcio a 5 e la pallamano. Inoltre la “New Arena” potrà ospitare eventi culturali e meeting di lavoro per qualsiasi tipo di aziende.

- Tra due mesi, ad Aprile 2023 inizieranno a Brindisi i lavori per il Nuovo Palasport. Il nuovo impianto si chiamerà “New Arena” e dovrebbe essere costruito non molto lontano dal “Pala Pentassuglia” cioè dall’attuale impianto dove l’ Happy Casa Brindisi sta giocando le sue partite in casa in A/1 di basket maschile.