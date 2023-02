BARI - Grave incidente sulla SS16. Verso mezzogiorno, in direzione Foggia, tra lo svincolo di Poggiofranco e Santa Caterina, due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente.

Secondo le prime informazioni, sembra che un camion in sorpasso sia stato spinto contro il guardrail da un'autocisterna. Non sono note le condizioni dei conducenti. Traffico e disagi in direzione nord.