Violenza sessuale a Lesina: arrestato ricercato

Le indagini, svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, consentirono di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico dell’uomo, il quale, in data 02 febbraio 2018, è stato condannato alla pena della reclusione di anni 7. La sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari, è divenuta definitiva il 13 ottobre 2022.



Il provvedimento di esecuzione della sentenza in parola è stato inviato ai militari della Stazione Carabinieri di Lesina affinché ne curassero i relativi adempimenti ex lege ma il condannato ha fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile. Le incessanti attività di ricerca, condotte dalla Stazione Carabinieri di Lesina e consistenti in attività di osservazione, controllo e pedinamento dei familiari del catturando hanno consentito di raccogliere notizie fondamentali ai fini della localizzazione del soggetto in parola.



Lo stesso nel pomeriggio di ieri, all’esito di una perquisizione domiciliare, è stato sorpreso all’interno di un’abitazione di un proprio familiare e, quindi, arrestato. A nulla è valso il tentativo di nascondersi sotto un letto per sfuggire al controllo dei militari. Al termine delle attività di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia ove dovrà espiare la pena comminata.

LESINA (FG) - Durante il pomeriggio di ieri i Carabinieri di Lesina hanno eseguito un’Ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia – Ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un soggetto - irreperibile dalla fine del mese di ottobre 2022 - responsabile del reato di violenza sessuale, commesso nel mese di maggio 2014 in Lesina. I fatti risalgono al 2014 allorquando, alcuni mesi dopo la commissione del fatto reato, il soggetto è stato denunciato dalla vittima, una giovane donna sanseverese.