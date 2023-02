Bari, ragazzi aggrediti da baby gang a Parco 2 Giugno

BARI - Proseguono le aggressioni delle baby gang nel capoluogo. Vittime questa volta tre ragazzi di 13 anni che sabato mattina sono stati aggrediti da altri quattro ragazzi più grandi al Parco 2 Giugno. A raccontarlo è stata una mamma in un post su Facebook indirizzato al sindaco di Bari, Antonio Decaro. Nessuna aggressione fisica, ma solo minacce verbali per la consegna di cellulari e denaro.

“C’era gente ma nessuno è intervenuto per aiutarli”, si apprende in un post su fb. I tredicenni, dopo essere stati avvicinati su una panchina, si sono rifiutati di consegnare i loro cellulari, così gli aggressori hanno iniziato a frugare in tasche e borselli.“In quello di mio figlio c’era un portafoglio ma dentro aveva solo qualche spicciolo, e così non l’hanno voluto. Fortunatamente non hanno visto lo smartwatch che aveva al polso perché coperto dal giubbotto – racconta la mamma -. Miracolosamente, forse perché uno dei due amichetti di mio figlio è abbastanza alto e aveva chiesto loro di andarsene, si sono guardati tra di loro, si sono girati e se ne sono andati. Per fortuna è andata bene. Un amico di mio figlio, a scuola, li avrebbe identificati e gli ha consigliato di lasciarli perdere. Mio figlio mi ha raccontato che nelle vicinanze non hanno visto forze dell’ordine. Vorrei tanto denunciare, l’ho invitato ad andare assieme a farlo ma mio figlio è molto impaurito, teme ritorsioni e che gli possano fare del male. So quanto sia importante, ma mettetevi nei panni di un tredicenne”.