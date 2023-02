– Venerdì 17 novembre alle ore 20,30, al Circolo Unione di Bari, si presentano i saggi di Vittorio Polito “Baresi Doc” (prefazione di Nicola Simonetti e postfazione di Vito Ferri), e “Storie, curiosità e proverbi” (prefazione di Matteo Gelardi).“Baresi Doc”, con l’immagine di copertina di Rosario De Gaetano, è un testo che non dovrebbe mancare nelle biblioteche personali di ogni cittadino barese amante della propria città. È un tuffo che parte dal passato per giungere ai nostri giorni ricordando personaggi che hanno dato lustro a Bari. Tra i tanti baresi ricordati figurano Attilio Alto, già Rettore dell’Università di Bari, il giornalista Michele Campione; lo scrittore e poeta dialettale Giovanni Panza; Giuseppe Gioia, docente del Politecnico di Bari e fine poeta dialettale; Domenico Triggiani, benemerito personaggio cardine della cultura barese e commediografo dialettale; Pasquale Sorrenti, poeta, scrittore e giornalista; la religiosa Beata Elia di San Clemente; Anna Quintavalle che il 27 aprile 1898, capeggiò una rivolta a Bari, e tanti altri. Non mancano neanche i 62 marinai della traslazione del nostro San Nicola.Il secondo volume in presentazione “Storie, curiosità e proverbi”, con la splendida copertina di Marialuisa Sabato che rappresenta “Madre Natura”, vuole essere un testo che evidenzia il ricchissimo humus di cultura che lo stesso Polito ha pubblicato, su questa testata e successivamente rivisti e impreziositi con l’aggiunta di immagini, storie, poesie, saggezza popolare e arricchiti con altri argomenti e curiosità.Il programma prevede gli interventi del presidente del Circolo Unione, Giacomo Tomasicchio, Matteo Gelardi, professore di otorinolaringoiatria, Rosita Orlandi, Vicepresidente Nazionale FIDAS Donatori Sangue, Marialuisa Sabato, artista, Francesco Signorile, cultore e patito del dialetto barese. L’evento sarà moderato da Piero Ladisa.L’incontro prevede anche la partecipazione di Alessandra Stallone (pianoforte) e Antonio Dambra (flauto), che eseguiranno musiche di Gaetano Donizetti, Massimo De Lillo e Nino Rota.I testi sono editi da WIP Edizioni.