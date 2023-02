La Key Design sta studiando soluzioni innovative tutto vetro con sistemi tecnologici moderni che permettono di chiudere le terrazze i balconi le verande e gli uffici. La titolare della Key Design Valeria Deserto ha dichiarato: “ Crediamo molto nel marketing e nella comunicazione e forniremo un contributo economico importante per questa stagione di basket alla squadra brindisina”.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Key Design è il nuovo Silver Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2024. L’azienda si occupa della produzione di vetrate panoramiche al Sud e in tutta Italia. Ha sede a Latiano in provincia di Brindisi. La Key Design in particolare produce diverse tipologie di vetro e di guarnizioni. Con l’azienda collaborano molti ingegneri che con l’aiuto di maestri vetrai progettano un sistema di vetrate dal grande impatto estetico.