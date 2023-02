Rossi ha raggiunto l’accordo economico con il presidente degli estensi Joe Tacopina.A Ferrara Giuseppe Rossi ha scelto per giocare le partite in questo torneo con la squadra emiliana la maglia numero 49. La Spal è penultima con 23 punti e Rossi potrà dare un contributo importante agli emiliani per cercare di ottenere la salvezza.

In Serie B la Spal ha acquistato l’attaccante Giuseppe Rossi 36 anni, svincolato. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Giuseppe Rossi è ritornato in questo campionato a giocare nella Spal, dove nella scorsa stagione ha disputato 14 partite e realizzato 3 reti in Serie B. Dopo avere contribuito alla salvezza della Spal il calciatore non era stato confermato.