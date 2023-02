L’accordo è stato raggiunto tra il titolare Tonino Iaia e il direttore commerciale dell’ Happy Casa Brindisi Andrea Fanigliulo. L’azienda è all’avanguardia con nuove tecnologie e nuove tecniche di gestione dei trasporti. Tonino Iaia ha dichiarato: “ Per me è la prima volta nel mondo dello sport. Garantirò un sostegno economico importante alla società e alla squadra pugliese per questa stagione di basket”.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Tonino Iaia Autotrasporti è il nuovo Gold Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi. Si occupa di qualsiasi genere di trasporti per conto proprio e per conto terzi, in particolare trasporta vini ceramiche e legnami.